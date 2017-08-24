أخبار دولية
24 آب 2017 - 04:47
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الجيش السوري يطوق داعش بالكامل في البادية

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الجيش السوري يطوق داعش بالكامل في البادية
قام الجيش السوري وحلفاؤه بتطويق تنظيم داعش بشكل كامل في البادية السورية وسط البلاد تمهيدا للبدء بالمعركة من اجل طرده منها، حسبما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.
      
وتمكن الجيش بذلك من قطع خطوط امداد التنظيم. وسيقوم بطرد الجهاديين من هذه المناطق قبل ان يطلق معركته المصيرية في دير الزور (شرق)، التي تشكل القسم الاخير من هذه المنطقة الصحراوية واخر محافظة تخضع لسيطرة التنظيم.
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ويخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 الف كلم مربع وتربط عدة محافظات سورية وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية. 
     
 
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