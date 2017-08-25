مادورو يحذر العسكريين من اي "شرخ" يستفيد منه "ترامب"

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العسكريين انه اذا كان هناك بينهم مَن تساوره اي "شكوك" فعليه "ترك القوات المسلحة على الفور"، منبّها الى ان اي "شرخ" يحصل سيستفيد منه ترامب والامبريالية".

واكد مادورو خلال كلمة القاها امام العسكريين قبل المناورات العسكرية التي ستجرى في نهاية هذا الاسبوع بمواجهة التهديدات الاميركية بالتدخل العسكري بفنزويلا، انه "يجب علينا رص الصفوف من اجل الوطن، الوقت ليس للشروخ ايا تكن".

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وقال: "إما أن تؤيدوا ترامب والامبريالية، وإما أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن. هنا لا احد يستطيع الاختباء. فنزويلا لم تكن يوما مهددة الى هذا الحد".