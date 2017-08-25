اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

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أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية نتيجة إطلاق الصواريخ باستمرار في الدولة المنعزلة وبقاء مشكلة خطف مواطنين يابانيين من دون حل.وذكر سوجا للصحفيين أن اليابان ستجمد أصول ست منظمات أخرى وشخصين على علاقة بكوريا الشمالية.وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد ذكرت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في إطار برامجه النووية والصاروخية وسط خلاف مع واشنطن.