أخبار دولية
25 آب 2017 - 00:42
Back

اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية

اجراءات ضد كوريا الشمالية... Lebanon, news ,lbci ,أخبار صواريخ, اليابان,كوريا الشمالية,اجراءات ضد كوريا الشمالية...
episodes
اليابان تقرر فرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية
أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إن اليابان ستفرض عقوبات إضافية على كوريا الشمالية نتيجة إطلاق الصواريخ باستمرار في الدولة المنعزلة وبقاء مشكلة خطف مواطنين يابانيين من دون حل.
 
وذكر سوجا للصحفيين أن اليابان ستجمد أصول ست منظمات أخرى وشخصين على علاقة بكوريا الشمالية.
الإعلان
 
وكانت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قد ذكرت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمر بإنتاج مزيد من محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب في إطار برامجه النووية والصاروخية وسط خلاف مع واشنطن.
 
اليابان تعبر للصين عن قلقها من تحليق قاذفات قرب أراضيها
 
من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع الياباني إن طوكيو ابدت لبكين قلقها بعدما حلقت قاذفات صينية بالقرب من أراضي اليابان الخميس.
 
إقرأ أيضاً