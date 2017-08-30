الاسد: لا عودة الى الوراء

الأسد استقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, حسين جابري أنصاري, ايران, الرئيس السوري,الاسد,الأسد استقبل معاون وزير الخارجية الإيراني

LBCI News Lebanon

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن المشروع الإرهابي سقط في سوريا ولا عودة للوراء حتى استعادة الأمن والأمان إلى الأراضي السورية كافة، مشددا على أهمية الجهود التي تبذلها إيران وغيرها من الدول الصديقة لدعم الشعب السوري في صموده وفي مكافحته للإرهاب.



وأشار الأسد خلال استقباله معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري إلى أن التغير في المواقف الدولية ارتسم على إيقاع الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفاؤه وما هو أهم من هذه المواقف هو اقترانها بأفعال تفضي إلى وقف دعم بعض الدول لما تبقى من إرهابيين في سوريا.