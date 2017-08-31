أخبار دولية
31 آب 2017 - 09:01
31/08/2017 09:01:00
إعصار "هارفي" يصل الى لويزيانا
لويزيانا لا تزال تحمل ذكريات الاعصار المدمر كاترينا في 2005
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LBCI News Lebanon
اعصار هارفي العنيف الذي اجتاح ولاية تكساس الجمعة الماضي بامطار غزيرة بلغت معدلات قياسية وتسبب بتدمير المنازل والاعمال وبحدوث فيضانات هائلة، ها هو يصل الى لويزيانا، الولاية التي لا تزال تحمل ذكريات الاعصار المدمر كاترينا في 2005.
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