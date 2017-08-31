أخبار دولية
31 آب 2017 - 09:01
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إعصار "هارفي" يصل الى لويزيانا

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اعصار هارفي العنيف الذي اجتاح ولاية تكساس الجمعة الماضي بامطار غزيرة بلغت معدلات قياسية وتسبب بتدمير المنازل والاعمال وبحدوث فيضانات هائلة، ها هو يصل الى لويزيانا، الولاية التي لا تزال تحمل ذكريات الاعصار المدمر كاترينا في 2005.
 
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