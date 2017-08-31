انفجاران وتصاعد دخان أسود من مصنع كيميائي في تكساس

وقع انفجاران ترافقا مع تصاعد دخان اسود في مصنع "أركيما" الكيميائي في منطقة كروسبي بولاية تكساس الأميركية، بعدما غمرته المياه نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات التي رافقت العاصفة هارفي، على ما اعلنت الشركة المشغلة للمصنع الخميس.

وأفادت شركة اركيما في بيان أنه "حوالي الساعة الثانية فجرا، أبلغنا مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة هاريس عن وقوع انفجارين وانبعاث دخان أسود من مصنع اركيما في كروسبي".

وأخلت السلطات حوالي 3 كلم من محيط المصنع الذي ينتج بيروكسيدات عضوية وهي مادة تستخدم في صناعة البلاستيك والعقاقير والمواد الصيدلانية.

وأسفرت العاصفة هارفي التي رافقتها أمطار غزيرة، عن مقتل 33 شخصا على الأقل منذ وصولها الى تكساس الجمعة الفائت.

و"اركيما" هي شركة متعددة الجنسيات تتخذ باريس مقرا لها، ولدت إثر اعادة تشكيل الفرع الكيميائي من عملاق النفط "توتال".