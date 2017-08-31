قافلة تقل عناصر داعش تعود إلى عمق سوريا...

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اعلن اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند قائد القوات الأميركية التي تحارب داعش في العراق وسوريا إن قافلة حافلات تقل مقاتلي التنظيم وأسرهم كانت تسعى للوصول إلى معقل التنظيم قرب الحدود العراقية عادت أدراجها إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية بعد أن أوقفت ضربات جوية مسيرتها.وقال تاونسند للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من بغداد "عندما دخلت هذا المؤتمر قبل نحو ساعة كانت الحافلات تتحرك، لكنها عادت أدراجها إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري".وذكر أن قوات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لم تهاجم القافلة لكنها ضربت كل مقاتل أو مركبة تابعة للدولة الإسلامية حاولت الاقتراب من تلك القافلة.