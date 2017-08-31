أخبار دولية
31 آب 2017 - 23:00
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وفاة الممثل ريتشارد أندرسون

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وفاة الممثل ريتشارد أندرسون

أعلن متحدث باسم عائلة الممثل ريتشارد أندرسون الذي كان واحدا من أبطال مسلسلي (سيكس مليون دولار مان) و(ذا بيونيك وومان) توفي يوم الخميس عن عمر 91 عاما.

 
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 وأوضح جوناثان تيلور المتحدث باسم العائلة أن أندرسون توفي بأسباب طبيعية بمنزله في بيفرلي هيلز مشيرا إلى أن القداس سيقتصر على أفراد العائلة.

 
 

 وامتدت مسيرة أندرسون الفنية لخمسين عاما وتميز بتقديم أدوار الساسة والمسؤولين الحكوميين ورجال الشرطة لكنه جسد أيضا شخصيات رعاة البقر والمجرمين. وكان ضيف شرف على الكثير من المسلسلات الشهيرة مثل (ميردر شي روت) و(داينستي).

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