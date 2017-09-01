عمليات اجلاء السكان مستمرة في تكساس

تواصلت عمليات الانقاذ الخميس في ولاية تكساس الاميركية مع تراجع الامطار الغزيرة قليلا وانخفاض مستوى المياه الذي يكشف تدريجيا حجم الاضرار التي نجمت عن العاصفة الاستوائية هارفي التي اودت بحياة حوالى اربعين شخصا حتى الآن.

وفي منطقة اورانج في تكساس، على الحدود مع ولاية لويزيانا، يواصل الحرس الوطني عمليات اجلاء السكان العالقون على طرق تغمرها المياه. وما زالت اورانج تخضع لاوامر اخلاء يتحداها السكان في بعض الاحيان.

وسمح تراجع الامطار الغزيرة بتسريع عمليلت نقل الضحايا بمروحيات.

هذا، وشهد مستشفى في مدينة بومون بجنوب شرق تكساس رحلات متواصلة لمروحيات مدنية انضمت اليها مروحيات بلاك هوك العسكرية للاهتمام بأضعف المرضى وعددهم مئتا شخص حاليا، بينما نقل الباقون برا.

وقطعت مياه الشرب عن المدينة بسبب تضرر نظام الضخ بينما ما زال عدد كبير من الطرق مغلقا، كما قال صحافيون من وكالة فرانس برس.

وفي كل المناطق التي تشهد فيضانات في ولايتي تكساس ولويزيانا، يقوم رجال الشرطة والاطفاء بالانتقال من بيت الى آخر بحثا عن اشخاص منسيين.

ويخشى رجال الانقاذ العثور على ضحايا جدد بينما بلغت الحصيلة الموقتة للقتلى حوالى الاربعين شخصا.