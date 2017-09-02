هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية في بغداد

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قتل سبعة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح السبت في هجوم انتحاري استهدف محطة كهربائية شمال بغداد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.وقال ضابط برتبة عقيد في قيادة عمليات سامراء لوكالة فرانس برس إن "الهجوم بدأ عندما تسلل ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون قنابل يدوية داخل محطة التوليد الرئيسية في منطقة الجالسية جنوب سامراء" الواقعة على بعد نحو مئة متر شمال بغداد.وأضاف المصدر نفسه أن "الانتحاريين دخلوا إلى محطة التوليد وهاجموا الموظفين الذين يعملون فيها وقتلوا سبعة وجرحوا 12 كحصيلة أولية"، لافتا إلى أن اثنين من الانتحاريين قتلا وتم إجلاء الموظفين بعد تدخل القوات الأمنية.