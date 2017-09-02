مسلحو "داعش" بين الحصار والإجلاء

استهداف قافلة كانت محملة بالسلاح والذخائر...

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LBCI News Lebanon

وصل أكثر من 100 مسلح من داعش الى ريف دير الزور بعد اجلائهم من الحدود اللبنانية-السورية، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وعن دير الزور، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش السوري بدعم من الطيران الروسي، يتقدم لفك الحصار عنها، منوهة بأن تحريرها سيكون بمثابة هزيمة استراتيجية لتنظيم داعش، الذي يحاول منع تقدم وحدات الجيش السوري، باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدرعات ومدافع الهاون.

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وتحدث البيان عن استهداف قافلة كانت محملة بالسلاح والذخائر.

أما في ريف حماة، فأشار بيان الوزارة إلى أن قوات الجيش السوري وبدعم جوي روسي، تواصل محاصرة وتضييق الخناق على مسلحي داعش بالقرب من بلدة عقيربات.