أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 09:10
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موسكو تستدعي دبلوماسيا أميركيا... وتسلمه رسالة احتجاج

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موسكو تستدعي دبلوماسيا أميركيا... وتسلمه رسالة احتجاج
استدعت روسيا اليوم السبت المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في موسكو للاحتجاج، بعدما أعلنت أن السلطات الأميركية تعتزم تفتيش بعثتها التجارية في واشنطن التي طلب البيت الأبيض إغلاقها.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "لقد استدعينا مستشار السفير أنتوني غودفري، وسلّمناه رسالة احتجاج حول نية السلطات الأميركية تفتيش مقر البعثة التجارية الروسية في واشنطن".
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ورأت الخارجية أن التفتيش المقرر للمباني الدبلوماسية الروسية عمل عدائي غير مسبوق، مطالبة الولايات المتحدة بالكف عن انتهاك القانون الدولي والتطاول على حرمة المرافق الدبلوماسية.
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