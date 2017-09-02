أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:38
02/09/2017 11:38:34
طريق قافلة داعش من القلمون باتجاه...
ضربة جوية التي استهدفت قافلة داعش
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LBCI News Lebanon
نحو خمسمئة كيلومتر كان يُفترض أن تعبرها القافلة من نقطة انطلاقها في القلمون وصولا الى البوكمال على الحدود مع العراق، قطعت بحسب نيويورك تايمز ثلثي الطريق الذي لم يحدد مساره...
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