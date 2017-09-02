أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 11:38
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طريق قافلة داعش من القلمون باتجاه...

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نحو خمسمئة كيلومتر كان يُفترض أن تعبرها القافلة من نقطة انطلاقها في القلمون وصولا الى البوكمال على الحدود مع العراق، قطعت بحسب نيويورك تايمز ثلثي الطريق الذي لم يحدد مساره...
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