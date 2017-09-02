أخبار دولية
02 أيلول 2017 - 15:39
Back

كندا تمنح اللجوء لثلاثين مثليا شيشانيا

عملية تمت بفضل تعاون ظل طيّ الكتمان بين منظمة كندية غير حكومية وسلطات أوتاوا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشيشان, مثلية,كندا, عملية تمت بفضل تعاون ظل طيّ الكتمان بين منظمة كندية غير حكومية وسلطات أوتاوا
episodes
كندا تمنح اللجوء لثلاثين مثليا شيشانيا
منحت كندا حق اللجوء لثلاثين مثليا كانوا عرضة للاضطهاد في بلدهم، وذلك بفضل تعاون ظل طيّ الكتمان بين منظمة كندية غير حكومية وسلطات أوتاوا، وفقا للمنظمة.
     
وأشار كيمالي باول المدير التنفيذي لمنظمة "راينبو رايلرود"، مقرها تورونتو، على موقع "فيسبوك" الجمعة الى أن منظمته تمكنت من مساعدة 31 من المثليين والمتحولين جنسيا على مغادرة أراضي الاتحاد الروسي والاستفادة من اللجوء في كندا.
الإعلان
     
وكتبت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" السبت أن "كندا أعطت اللجوء سرّا لمثليين من الشيشان"، مشيرة إلى أن من شأن ذلك ان "يوتر العلاقات المتوتّرة أصلا بين روسيا وكندا".
إقرأ أيضاً