كندا تمنح اللجوء لثلاثين مثليا شيشانيا

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منحت كندا حق اللجوء لثلاثين مثليا كانوا عرضة للاضطهاد في بلدهم، وذلك بفضل تعاون ظل طيّ الكتمان بين منظمة كندية غير حكومية وسلطات أوتاوا، وفقا للمنظمة.وأشار كيمالي باول المدير التنفيذي لمنظمة "راينبو رايلرود"، مقرها تورونتو، على موقع "فيسبوك" الجمعة الى أن منظمته تمكنت من مساعدة 31 من المثليين والمتحولين جنسيا على مغادرة أراضي الاتحاد الروسي والاستفادة من اللجوء في كندا.وكتبت صحيفة "ذي غلوب أند ميل" السبت أن "كندا أعطت اللجوء سرّا لمثليين من الشيشان"، مشيرة إلى أن من شأن ذلك ان "يوتر العلاقات المتوتّرة أصلا بين روسيا وكندا".