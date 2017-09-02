حريق غير مسبوق في لوس انجليس

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إندلع حريق غير مسبوق في تخوم لوس انجليس، ثاني اكبر مدينة في الولايات المتحدة، مما استدعى اخلاء اكثر من 500 منزل، كما افادت السلطات.وقال رئيس بلدية لوس انجليس إريك غارسيتى في مؤتمر صحافي ان الحريق الذي يطلق عليه اسم "لا تونا كانيون" التهم حتى الآن اكثر من الفي هكتار من المساحات الخضراء وهو "اضخم حريق في تاريخ لوس انجليس".من جهتها أشارت ادارة الاطفاء في لوس انجليس الى ان الحريق اتى على منزل واحد حتى الآن.ويشارك اكثر من 500 اطفائي في مكافحة الحريق، يتوقع ان يؤازرهم مئة آخرون سيعودون في الساعات المقبلة الى لوس انجليس من هيوستن بولاية تكساس حيث شاركوا في عمليات الانقاذ بعد الاعصار هارفي.