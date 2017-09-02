كوريا الشمالية تعلن امتلاكها رأسا حربية هيدروجينية...

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اعلنت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية ان بيونغ يانغ نجحت في صنع قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي بات النظام الستاليني يمتلكه.وقالت الوكالة ان الزعيم كيم جونغ-اون تفقد هذه الرأس الحربية الذرية خلال زيارة الى معهد الاسلحة النووية واكد ان "كل مكونات القنبلة الهيدروجينية صنعت 100% في بلدنا".ونقلت الوكالة الرسمية عن كيم قوله ان الرأس الحربية التي تفقدها هي "سلاح ذري حراري ذو قوة تفجيرية خارقة صنعناه بجهودنا وتكنولوجيتنا".وكانت كوريا الشمالية نجحت اخيرا باطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات ليصبح السؤال الاهم بعد هذا الانجاز هو ما اذا كانت بيونغ يانغ تمكنت من تصغير اسلحتها النووية الى حجم رأس صاروخية وما اذا كانت تمتلك قنبلة هيدروجينية عملانية، واذا ثبت صحة الاعلان الكوري الشمالي فان الجواب على هذا السؤال يصبح نعم.