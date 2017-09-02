حالات وفاة في نيجيريا والسبب...الكوليرا

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أعلنت السلطات النيجيرية وفاة 14 شخصا في شمال شرق البلاد من جراء الكوليرا، مشيرة الى ان غالبية الضحايا كانوا يقيمون في مخيم لنازحين فروا من ديارهم بسبب هجمات جماعة بوكو حرام الاسلامية المتطرفة.وقالت وزارة الصحة في ولاية بورنو في بيان تلقته وكالة فرانس برس انه "في الاول من ايلول سجلت 14 وفاة"، مشيرة الى ان "عدد الحالات المشتبه باصابتها بالكوليرا ارتفع الى 186".واضافت ان غالبية الحالات المشتبه بها سجلت في مخيم مونا كاراج القريب من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، في حين ان الحالات المتبقية سجلت في احياء مجاورة.