تخلت عن القصر الإمبراطوري للزواج من حبيبها...

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أعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري في اليابان إن الحفيدة الكبرى للإمبراطور الياباني وتدعى الأميرة ماكو ستتزوج زميل دراسة سابقا وهي ستصبح من العامة بعد الزواج.وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة نبأ الخطبة.والعريس يعمل كمحام وهو تخرج وحفيدة الامبراطور من الجامعة المسيحية الدولية. ويحملان درجة الماجستير من جامعة ليستر.وذكرت وسائل إعلام أن العريس قام بدور أمير البحر في طوكيو للترويج للسياحة في البلاد. وماكو واحدة من بين أربعة أحفاد للإمبراطور.والثلاثة الآخرون هم أختها الصغرى كاكو وشقيقها البالغ من العمر عشر سنوات وكذلك ابنة ولي العهد.