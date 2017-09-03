وفد سعودي يزور طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية إصدار تأشيرات سفر لدبلوماسيين سعوديين لزيارة طهران.

واوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ان الوفد السعودي سيزور طهران لتفقد المقرات الدبلوماسية السعودية بعد قطع العلاقات الدبلومسية بين البلدين.

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وفي الوقت نفسه، ستتفقد إيران مقراتها الدبلوماسية في السعودية مرجحاً أن تتم الزيارة بعد انتهاء موسم الحج، وذلك وفقاً لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء.

وأكد، قاسمي أن الوفد الإيراني حصل قبل أسبوعين على تأشيرة الدخول الى السعودية عن طريق عمان، إلا أنه لم يحدد بعد موعد زيارته للرياض اما طهران فمنحت قبل شهرين التأشيرة للوفد السعودي.

يذكر أن السعودية قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران مطلع عام 2016 بعد الهجوم على السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد إثر اعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.