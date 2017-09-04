قطر تسعى لزيادة تعاونها الاقتصادي مع فرنسا

الإعلان

أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع مع نظيره الفرنسي جان ايف لودريان في الدوحة أن الدوحة تسعى لزيادة تعاونها الاقتصادي مع باريس "خلال الفترة المقبلة".وأعرب الوزير، بحسب ما نقل عنه موقع وزارة الخارجية، عن "ارتياح دولة قطر للتنسيق الأمني مع السلطات الفرنسية في مجال تبادل المعلومات الأمنية والزيارات المتبادلة للمسؤولين في كلا البلدين".وجاءت زيارة لودريان الى الدوحة بعد أيام من زيارة مماثلة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعربت خلالها الدوحة ايضا عن رغبتها بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع موسكو.