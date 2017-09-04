بدء تقديم الترشيحات لانتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا

بدأ اليوم الاثنين تقديم الترشيحات لانتخابات مجلس الشيوخ في فرنسا المقررة في 24 ايلول والتي تعتبر اختبارا للرئيس ايمانويل ماكرون.
وفي انتظار تجديد نصف اعضاء المجلس (171 من 348) خلال هذا الاقتراع، فإن شعبية ماكرون (وسط) قد لا تساعده في فرض انصاره في المجلس الذي يهيمن عليه حاليا اليمين وذلك بعد ثلاثة اشهر من كسبه أغلبية عريضة في الجمعية الوطنية، بحسب خبراء.
ويتوقع ان تشهد هذه الانتخابات عددا قياسيا من الترشيحات. ويختتم تقديم الترشيحات مساء الجمعة.
وتجري هذه الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر حيث لا يصوت فيه الا رؤساء البلديات والنواب المحليين ومصير نتيجتها يختلف تماما عن الانتخابات التشريعية التي فاز فيها بشكل واسع حزب ماكرون.