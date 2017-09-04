أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 14:06
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العالم منشغل بالقنبلة الهيدروجينية الكورية...

اختبار كوريا الشمالية ما زال يشغل العالم ... Lebanon, news ,lbci ,أخبار مجلس الامن, العالم,كوريا الشمالية,اختبار كوريا الشمالية ما زال يشغل العالم ...
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 اختبار كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية في أقوى تجربة نووية لها، ما زال يشغل العالم... ومجلس الامن يتفق على عرض مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، الاثنين المقبل.
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