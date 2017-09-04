أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 14:06
04/09/2017 14:06:00
العالم منشغل بالقنبلة الهيدروجينية الكورية...
اختبار كوريا الشمالية ما زال يشغل العالم ...
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LBCI News Lebanon
اختبار كوريا الشمالية قنبلة هيدروجينية في أقوى تجربة نووية لها، ما زال يشغل العالم... ومجلس الامن يتفق على عرض مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ، الاثنين المقبل.
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