الملكة إليزابيث تفتح أعمال أطول جسر في العالم

الجسر يربط العاصمة ادنبره بشمال اسكتلندا...

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LBCI News Lebanon

الجسر الثالث فوق نهر فورث، سيكون أطول جسر من نوعه في العالم إذ سيبلغ طوله 2.7 كيلومترا، وهو أكبر مشروع للبنية التحتية في اسكتلندا خلال جيل.

هو ثالث جسر يمر عبر نهر فورث، تفتتحه ملكة بريطانيا اليزتبيث الثانية بعد 53 عاما من افتتاحها الجسر الثاني.