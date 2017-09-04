أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 13:15
04/09/2017 13:15:58
صفقة داعش - حزب الله تكشف المزيد...
صفقة داعش - حزب الله فتحت سجالا واسعاً في المنطقة
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LBCI News Lebanon
صفقة داعش - حزب الله فتحت سجالا واسعاً في المنطقة، هل انسحابات داعش الأخيرة المتتالية تحصل بمعارك او بتسويات، هذا الموضوع دخل في صلب السجال خصوصا في ضوء الانسحابات المتلاحقة لداعش من تلعفر في العراق الى القلمون الى دير الزور في سوريا.
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