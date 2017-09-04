ماكرون: الصحافيون ليسوا محور اهتمامي

ماكرون بعيد عن الاعلام...

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LBCI News Lebanon

وجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الاثنين اللوم الى الصحافيين الذين قال انهم "يبالغون بالاعتداد بأنفسهم ولا يولون اهتماما كافيا بالبلد" عندما سأله مراسلو قناة "فرانس 2" العامة عن سبب إقلاله من التصريحات الإعلامية.

وقال ماكرون للصحافي الذي سأله لماذا هو مقل في حديثه للاعلام: "الصحافيون ليسوا محور اهتمامي، أنا أولي اهتمامي للفرنسيين، هذا ما يجب فهمه".

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وكان فريق "فرانس 2" يعد موضوعا عن تواصل الرئيس مع الاعلام وإقلاله منذ بداية ولايته في التواصل الاعلامي خلافا لما درج عليه أسلافه.

ولكن بعد تدني شعبيته إلى ما بين 30 و40 بالمئة في الأسابيع الأخيرة، قرر ماكرون أن يتوجه أكثر إلى الفرنسيين، فأجرى مؤخرا مقابلة مطولة مع مجلة "لوبوان" وعين الصحافي برونو روجيه-بوتيه متحدثا باسم الرئاسة.