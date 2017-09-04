مقتل جنديين روسيين قرب دير الزور في سوريا

الجنديان كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي

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LBCI News Lebanon

اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان جنديين روسيين قتلا بقصف مدفعي لمسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا.

والحادث وقع بينما كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين الاطراف المتقاتلين" بحسب بيان وزارة الدفاع.