أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 15:18
Back

مقتل جنديين روسيين قرب دير الزور في سوريا

الجنديان كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا, دير الزور,سوريا,الجنديان كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي
episodes
مقتل جنديين روسيين قرب دير الزور في سوريا
اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان جنديين روسيين قتلا بقصف مدفعي لمسلحين من تنظيم الدولة الاسلامية قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا.
 
والحادث وقع بينما كانا يواكبان قافلة سيارات تابعة للمركز الروسي للمصالحة بين الاطراف المتقاتلين" بحسب بيان وزارة الدفاع.
الإعلان
إقرأ أيضاً