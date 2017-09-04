هذه هي محصلة قتلى هجمات بوكو حرام منذ نيسان

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الاثنين ان هجمات جماعة بوكو حرام الارهابية النيجيرية اوقعت في الاشهر الخمسة الفائتة، منذ شهر نيسان ، حوالى 400 قتيل مدني اي "اكثر من ضعف" حصيلة الاشهر الخمسة التي سبقت.

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وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان ان "ازدياد الهجمات والاعتداءات الانتحارية من قبل بوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا اسفر عن مقتل ما لا يقل عن 381 مدنيا في الأشهر الخمسة الماضية".

واضاف البيان انه "من شهر ايار وحتى شهر آب بلغ عدد الضحايا المدنيين سبعة أضعاف الحصيلة المسجلة في الاشهر الاربعة التي سبقت. في شهر آب لوحده احصي سقوط 100 قتيل في صفوف المدنيين" في نيجيريا.

ولفتت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان الى ان "العدد الفعلي (للضحايا) هو اكبر على الارجح، لانه لم يتم تسجيل كل الهجمات بالضرورة".