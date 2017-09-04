أخبار دولية
04 أيلول 2017 - 23:55
Back

الشرطة البرازيلية تقتل 10 لصوص في إطلاق نار

هذا ما يحصل في البرازيل Lebanon, news ,lbci ,أخبار لصوص, سرقة ,البرازيل ,هذا ما يحصل في البرازيل
episodes
الشرطة البرازيلية تقتل 10 لصوص في إطلاق نار

قتلت الشرطة البرازيلية مساء الاحد 10 اشخاص يشتبه بانهم اعضاء في عصابة لصوص، وذلك خلال إطلاق نار في منطقة ثرية بمدينة ساو باولو، بحسب ما أفاد مسؤولون الاثنين.

 

  وقال مسؤولون أمنيون في بيان إن العصابة "مسؤولة عن اكثر من 20 عملية سرقة وسطو لمنازل" في عدة أحياء راقية مثل مورومبي حيث وقع إطلاق النار مساء الأحد.

 

وذكرت وسائل إعلام برازيلية نقلا عن شهود عيان أن أعضاء العصابة المسلحين ببنادق احتلوا منزلا واحتجزوا اربعة رهائن.

 

 وحاول اعضاء العصابة الهرب، ما دفع الشرطة لمطاردتهم وقتلهم، بحسب التقارير الإعلامية.

 

الإعلان
إقرأ أيضاً