الشرطة البرازيلية تقتل 10 لصوص في إطلاق نار

قتلت الشرطة البرازيلية مساء الاحد 10 اشخاص يشتبه بانهم اعضاء في عصابة لصوص، وذلك خلال إطلاق نار في منطقة ثرية بمدينة ساو باولو، بحسب ما أفاد مسؤولون الاثنين.

وقال مسؤولون أمنيون في بيان إن العصابة "مسؤولة عن اكثر من 20 عملية سرقة وسطو لمنازل" في عدة أحياء راقية مثل مورومبي حيث وقع إطلاق النار مساء الأحد.

وذكرت وسائل إعلام برازيلية نقلا عن شهود عيان أن أعضاء العصابة المسلحين ببنادق احتلوا منزلا واحتجزوا اربعة رهائن.

وحاول اعضاء العصابة الهرب، ما دفع الشرطة لمطاردتهم وقتلهم، بحسب التقارير الإعلامية.