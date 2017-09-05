طائرة يابانية تهبط اضطراريا في طوكيو

الإعلان

أعلن متحدث باسم شركة الخطوط الجوية اليابانية إن طائرة تابعة للشركة هبطت اضطراريا في مطار هانيدا الدولي في طوكيو بعد إقلاعها بفترة قصيرة في أعقاب اصطدامها بطائر على الأرجح.وذكر المتحدث إنه لم تقع أي إصابات بين من كانوا على متن الطائرة وعددهم 248.وأظهرت لقطات مصورة خروج ألسنة لهب من أحد محركات الطائرة وهي من طراز بوينج 777 بعد فترة وجيزة من إقلاعها. وأضاف المتحدث أن من المعتقد أن طائرا تسبب في ذلك رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة.وكانت الطائرة متجهة إلى نيويورك وعلى متنها 233 راكبا و15 من أفراد الطاقم.