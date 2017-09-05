رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يصل إلى قطاع غزة

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورير صباح الثلاثاء الى قطاع غزة في زيارة لاسرائيل والأراضي الفلسطينية تستمر 3 أيام بهدف الاطلاع على الأوضاع في المنطقة.

وأعلنت المتحدثة باسم الصليب الاحمر في القطاع سهير زقوت لوكالة فرانس برس ان ماورير وصل الى قطاع غزة صباحا، مشيرة إلى ان "الهدف من هذه الزيارة الاطلاع على الأوضاع الإنسانية".

وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعلنت في بيان ان ماورير سيلتقي "بالسلطات الاسرائيلية والفلسطينية على اعلى مستوى في القدس ورام الله وغزة وتل ابيب لبحث عدة مواضيع تهم اللجنة الدولية للصليب الاحمر".