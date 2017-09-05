أخبار دولية
05 أيلول 2017 - 06:59
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الجيش السوري يكسر حصار داعش لدير الزور

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تمكن الجيش السوري وحلفاؤه من كسر حصار يفرضه داعش منذ اكثر من عامين على مدينة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما افاد الاعلام الرسمي.
     
ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية "سانا" ان وحدات الجيش السوري "المتقدمة من جهة الفوج 137 في الجهة الغربية من مدينة دير الزور تكسر حصار تنظيم داعش الارهابي المفروض على المدينة" منذ مطلع العام 2015. 
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وافاد التلفزيون السوري ان كسر الحصار جاء بعد "التقاء القوات المتقدمة باتجاه مدينة دير الزور مع القوات المرابطة فيها".
 
وعلى الاثر، هنأ الرئيس السوري بشار الاسد وحدات الجيش التي ساهمت في كسر الحصار عن المدينة.​
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