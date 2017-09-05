"دبلوماسية الكافيار" في اذربيجان

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بدأ ثلاثة خبراء مستقلين مكلفين من قبل الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا خلال الاسبوع الجاري في ستراسبورغ الاستماع الى شهود للتحقيق في معلومات تفيد ان عددا من النواب الاوروبيين قبلوا هدايا فاخرة من السلطات الاذربيجانية.وتأتي جلسات الاستجواب هذه بينما نشرت صحف اوروبية كبرى الجزء الاول من تحقيق حول "دبلوماسية الكافيار" التي تتبعها اذربيجان.وقالت هذه الصحف وبينها الفرنسية "لوموند" والبريطانية "ذي غارديان" والالمانية "سوددويتشه تسايتونغ" والدنماركية "برلينغسكي" ان باكو انفقت 2,5 مليار يورو بين 2012 و2014 خصوصا للحصول على دعم في الخارج وخصوصا في مجلس اوروبا.وتحدثت الصحف الاوروبية عن اكثر من 16 الف صفقة ابرمت في اطار هذا المبلغ.وقالت "لوموند" ان هذه الصفقات "هي على الارجح الجزء الظاهر من جبل الجليد" وابرمت خصوصا عبر الفرع الاستوني لمصرف "دانسكي بنك" من قبل "اربع شركات متمركزة غي المملكة المتحدة ومرتبطة سرا بالنظام الاذربيجاني".وقالت "ذي غارديان" ان الشركات الاربع تم حلها، موضحة ان "دانسكي بنك" قال ان اجراءات مكافحة غسل الاموال لم تكن كافية حينذاك في استونيا، لكنها اتخذت "الاجراءات اللازمة لمعالجة الوضع".وكشفت الصحف ان هذه الصفقات تكشف وجود نظام يهدف الى "غسل اموال من مصادر مشكوك بها وتمويل اسلوب حياة قدامى في النظام وشراء صداقات في الخارج".