أخبار دولية
05 أيلول 2017 - 23:28
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روسيا تطلب انشاء بعثة مخصصة لشرق أوكرانيا

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روسيا تطلب انشاء بعثة مخصصة لشرق أوكرانيا
طلبت روسيا من مجلس الأمن الدولي السماح بنشر بعثة مجهزة بسلاح خفيف من اجل حماية مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المكلفين مراقبة النزاع في شرق أوكرانيا.
 
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت فرانس برس على مسودته الى  انشاء القوة الجديدة لمدة ستة أشهر وتكون مهمتها ضمان أمن المراقبين من منظمة الأمن والتعاون. 
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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي على هامش قمة بريكس في مدينة شيامين الصينية ان البعثة الجديدة ستكون "مناسبة تماما"، لكن وزارة الخارجية الأوكرانية وضعت سريعا شروطا من اجل الموافقة على نشرها.
    
ويقضي الاقتراح الروسي بنشر قوة "مجهزة بأسلحة خفيفة وصغيرة مهمتها ضمان أمن" المراقبين حصرا.
 
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