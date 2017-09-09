قاذفات أميركية وتدريبات فوق بحر الصين الشرقي...

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أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية إن مقاتلات يابانية من طراز (إف-15) أجرت تدريبا جويا اليوم السبت مع قاذفات قنابل أميركية من طراز (بي1-بي) فوق بحر الصين الشرقي.ويأتي التدريب المشترك فيما تتأهب كوريا الجنوبية لتجربة صاروخية أخرى ربما تجريها كوريا الشمالية في ذكرى تأسيسها بعد أيام من إجرائها سادس وأكبر تجاربها النووية والتي أثارت الاضطراب في أسواق المال العالمية وأدت لتصاعد التوتر في المنطقة.وشاركت في التدريب قاذفتان من سلاح الجو الأميركي من طراز (بي-1بي لانسر) انطلقتا من قاعدة أندرسن الجوية على جزيرة جوام الأميركية بالمحيط الهادي وانضمتا إلى مقاتلتين يابانيتين من طراز (إف-15).