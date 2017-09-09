أخبار دولية
09 أيلول 2017 - 11:18
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تظاهرة ضد بريكست تجوب شوارع لندن

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تظاهرة ضد بريكست تجوب شوارع لندن
شارك آلاف الاشخاص في تظاهرة ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في وسط لندن السبت، داعين الحكومة الى "اعادة النظر في بريكست ورفضه". 
      
وبعد مرور المسيرة في شوارع وسط العاصمة البريطانية، توقف المحتجون أمام البرلمان حيث دعا المغني الايرلندي بوب غيلدوف الى التصويت ضد بريكست في الاستفتاء الذي أجري في 23 حزيران 2016.
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وكتب على واحدة من اللافتات المرفوعة وسط عدد هائل من أعلام الاتحاد الاوروبي "النجدة! نحن عالقون في جزيرة صغيرة استولى عليها مجانين!"، بينما كتب على اخرى تحمل صور عدد من الوزراء المهمين "استعيدوا السلطة من هؤلاء المهرجين".
 
     
 
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