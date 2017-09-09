غوتيريش يعتبر ازمة كوريا الشمالية "الاخطر منذ سنوات"

أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في مقابلة نشرت الاحد عن "قلقه البالغ" ازاء كوريا الشمالية التي ضاعفت في الاونة الاخيرة تجاربها النووية والصاروخية البالستية، معتبرا هذه الازمة "الأخطر التي نواجهها منذ سنوات".

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وقال غوتيريش في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" ان "المسألة المركزية هي بالطبع دفع كوريا الشمالية لأن توقف برنامجها النووي والبالستي وان تحترم قرارات مجلس الامن الدولي".

واضاف "لكن يجب ايضا الحفاظ بأي ثمن على وحدة مجلس الامن الدولي لانه الاداة الوحيدة التي يمكنها ان تقود مبادرة دبلوماسية لديها حظوظ بالنجاح".

وتابع "حتى الآن شهدنا حروبا اندلعت بعد قرار درس بعناية. لكننا نعرف أيضا ان هناك صراعات أخرى بدأت من خلال تصعيد ناجم عن عدم تفكير. نأمل ان تضعنا خطورة هذا التهديد على طريق العقل قبل فوات الاوان".

وابدى الامين العام للامم المتحدة "قلقه البالغ" لان ازمة كوريا الشمالية هي "اخطر (ازمة) يتعين علينا ان نواجهها منذ سنوات".

وكانت الولايات المتحدة قدمت الجمعة طلبا رسميا الى مجلس الامن الدولي للتصويت يوم الاثنين على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة ومشددة ضد كوريا الشمالية، على الرغم من معارضة الصين وروسيا.