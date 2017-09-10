هنية يبحث في مصر الحصار على قطاع غزة

إسماعيل هنية في مصر...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مصر,إسماعيل هنية ,إسماعيل هنية في مصر...

LBCI News Lebanon

اعلن ناطق باسم "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، أن الرئيس الجديد للمكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار، وصلا إلى مصر أمس، في أول زيارة يجريانها بعد توليهما منصبيهما.

وسعت "حماس" في الأشهر الماضية إلى إصلاح العلاقات مع مصر التي تسيطر على المعبر الحدودي الوحيد لغزة، والتي تشعر بقلق شديد من العلاقات بين "حماس" وجماعة "الإخوان المسلمين" التي أطاحها الجيش المصري من السلطة بعد احتجاجات ضدها.

الإعلان

وقال الناطق باسم "حماس" فوزي برهوم أن المحادثات مع مصر ستركز على مسألة الحصار على غزة، ورأب الصدع مع حركة "فتح" بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت "حماس" في بيان إن هنية والسنوار توجها إلى القاهرة "للقاء المسؤولين المصريين على رأس وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة في الداخل والخارج".

وأضاف البيان أن مسؤولي "حماس" سيبحثون "قضايا مهمة وخصوصاً العلاقات الثنائية مع مصر وسبل تطويرها وتعزيز التفاهمات مع القاهرة التي تمت خلال زيارة وفود الحركة السابقة وآليات تخفيف الحصار عن غزة وغيرها من الموضوعات التي تهم الطرفين"، موضحاً أن البحث سيتناول كذلك "تحقيق المصالحة الوطنية" في الساحة الفلسطينية.