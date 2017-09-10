أخبار دولية
10 أيلول 2017 - 02:00
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ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 90 شخصا

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ارتفاع عدد قتلى زلزال المكسيك إلى 90 شخصا

ارتفع عدد قتلى الزلزال القوي الذي ضرب المكسيك يوم الخميس إلى ما لا يقل عن 90 شخصا بعد أن قالت سلطات الطوارئ في ولاية واهاكا يوم السبت إنها سجلت 71 حالة وفاة.

 
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 وقال متحدث باسم هيئة الحماية المدنية في الولاية "هناك 71 قتيلا في واهاكا بمفردها".

 

 وأكدت السلطات المحلية مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا في ولاية تشياباس بينما لقي أربعة أشخاص حتفهم في ولاية تاباسكو.

 

 والزلزال الذي وقع مساء الخميس وبلغت شدته 8.1 درجة قبالة ساحل تشياباس أقوى من زلزال مدمر وقع عام 1985 وسوى مناطق من مكسيكو سيتي بالأرض وأدى إلى مقتل الآلاف.

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