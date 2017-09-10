الأمن المصري يقتل 9 يشتبه أنهم متشددون بالجيزة

أعلنت وسائل إعلام رسمية في مصر ان قوات الأمن قتلت اليوم 9 أشخاص يُشتبه أنهم متشددون خلال تبادل لإطلاق النار بمنطقة شعبية في محافظة الجيزة على الضفة الغربية للنيل بالقاهرة.

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ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر بوزارة الداخلية وصفته بأنه رفيع المستوى قوله إن "معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني مفادها اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية داخل شقتين بشارع السكة البيضاء بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة (محافظة الجيزة) تمهيدا للتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية".

وأضاف "لدى اقتراب القوات من إحدى الشقتين بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النار على القوات مما اضطرها إلى مبادلتهم إطلاق النار".

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن أحد المسلحين فجر عبوة ناسفة كانت بحوزته قبل إطلاق النار على القوات.

وأضاف أن خمسة من رجال الشرطة أصيبوا وعثرت قوات الأمن على أسلحة نارية وذخائر ومواد متفجرة وأوراق تنظيمية داخل الشقتين.

ولم تشر أي من وسائل الإعلام الرسمية إلى الجماعة أو التنظيم الذي ينتمي له هؤلاء الأشخاص.