داعش استولى على 11 الف جواز سفر سوري فارغ

ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاغ" الالمانية الاحد ان سلطات برلين تعتقد ان تنظيم الدولة الاسلامية استولى على اكثر من 11 الف جواز سفر سوري فارغ ويمكن اضافة تفاصيل عن افراد فيها.

ونقلت الصحيفة عن وثائق سرية للشرطة الاتحادية ووزارة الداخلية ان المحققين وضعوا لائحة بارقام جوازات سفر فارغة طبعتها السلطات السورية، موضحة ان هذه الجوازات تشكل اوراق ثبوتية اصلية يمكن ملؤها بتفاصيل شخصية.

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وفي المجموع تقول اجهزة الامن الالمانية ان 18 الف جواز سفر سرقت من مقار للحكومة السورية بينها آلاف اصبحت في حوزة مجموعات اخرى غير تنظيم الدولة الاسلامية.

وقالت ناطقة باسم الشرطة الاتحادية للصحيفة ان "تطورات مرتبطة بوضع اللاجئين كشفت ان منظمات ارهابية تنتهز هذه الفرصة لادخال مهاجمين محتملين او مؤيدين لها لا يمكن رصدهم الى اوروبا والمانيا".

وتبين ان عناصر في المجموعة التي تقف وراء اعتداءات باريس التي اودت ب 130 شخصا في تشرين الثاني 2015 يحملون جوازات سفر سورية مزورة.

واضافت ان "جوازات السفر المزورة او التي تم ادخال تغييرات عليها تستخدم في اغلب الاحيان للدخول بطريقة غير شرعية بدون ان يكون الدافع شن هجمات ارهابية".

وافادت الوثائق التي اطلعت عليها "بيلد ام سونتاغ" ان 8625 جواز سفر دققت فيها سلطات الهجرة الالمانية عام 2016 تبين انها مزورة.

لكن الوثائق لم تتضمن اي معلومات عن كيفية وصول جوازات السفر هذه الى اللاجئين.