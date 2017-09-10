انقاذ نحو 300 لاجئ سوري قبالة سواحل قبرص

سينقل اللاجئون بأغلبيتهم إلى مركز استقبال في نيقوسيا

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LBCI News Lebanon

أعلنت الشرطة القبرصية الأحد إنقاذ أكثر من 300 لاجئ سوري كانوا على متن مركبين مقابل السواحل الشمالية الغربية للجزيرة المتوسطية.

وهذا العدد الأكبر من اللاجئين الذين ينقذهم جهاز خفر السواحل القبرصي في يوم واحد منذ بدء النزاع السوري في 2011.

وأفادت الشرطة أن اللاجئين وبينهم 30 امرأة و73 طفلا، هم 305 أشخاص بالاجمال انطلقوا من مرسين في تركيا ودفع كل منهم مبلغ ألفي دولار للمهربين.

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كما أوقف رجل في الـ36 عاما يشتبه في أنه ربان إحد المركبين ويفترض أن يمثل أمام محكمة بافوس.

وسينقل اللاجئون الذين بدوا في صحة جيدة بأغلبيتهم إلى مركز استقبال في نيقوسيا، فيما نقلت سيدة ورضيعها البالغ 10 اشهر إلى المستشفى.



