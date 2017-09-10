ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد حال الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، في اجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي بدأ الاعصار الضخم ايرما باجتياحها بالاستفادة من مساعدات فدرالية اضافية، كما اعلن البيت الابيض.

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واوضحت الرئاسة الاميركية في بيان ان التمويل الفدرالي الذي ستستفيد منه الولاية يتضمن "منح لتوفير سكن موقت واصلاح المنازل، وقروض بفوائد متدنية لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، وبرامج اخرى لمساعدة الافراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة".