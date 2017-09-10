ترامب يعلن حالة الطوارئ في فلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاحد حال الطوارئ الطبيعية في فلوريدا، في اجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي بدأ الاعصار الضخم ايرما باجتياحها بالاستفادة من مساعدات فدرالية اضافية، كما اعلن البيت الابيض.
واوضحت الرئاسة الاميركية في بيان ان التمويل الفدرالي الذي ستستفيد منه الولاية يتضمن "منح لتوفير سكن موقت واصلاح المنازل، وقروض بفوائد متدنية لتغطية خسائر العقارات غير المؤمنة، وبرامج اخرى لمساعدة الافراد ومالكي المؤسسات على النهوض من تداعيات الكارثة".
الى ذلك، تراجعت قوة الاعصار ايرما الى الدرجة الثانية، على سلم تصاعدي من خمس درجات، بعد دخوله بعد ظهر الاحد البر الاميركي من جهة الساحل الغربي لولاية فلوريدا، كما اعلنت الارصاد الجوية الاميركية.
وأشارت هيئة الارصاد الجوية الى ان عين الاعصار تقع على بعد حوالى 10 كلم شمال مدينة نايبلز الساحلية وان ايرما يتقدم باتجاه الشمال بسرعة 22 كلم/ساعة، محذرة من ان الرياح المصاحبة للاعصار ما زالت خطرة وتبلغ سرعتها 175 كلم/ساعة وانها تتوقع ايضا حدوث فيضانات خطرة.