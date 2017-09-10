كوريا الشمالية تحذر واشنطن...

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم من أنها ستدفع "ثمنا مستحقا" لقيادتها استصدار قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ضد التجربة النووية الأحدث التي أجرتها بيونغ يانغ إذ تضغط واشنطن من أجل التصويت على مشروع قرار لفرض مزيد من العقوبات.

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وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية بعد سادس تجربة نووية لكوريا الشمالية في الثالث من أيلول، والتي قالت إنها كانت تجربة لقنبلة هيدروجينية متقدمة، إنها قد تطلق صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات في تحد للضغوط الدولية.

وتشير مسودة القرار التي أطلعت عليها رويترز إلى أن الولايات المتحدة تطالب مجلس الأمن بفرض حظر نفطي على كوريا الشمالية ووقف صادراتها الرئيسية من المنسوجات وفرض حظر مالي وحظر سفر على زعيمها كيم جونج أون.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية إن الولايات المتحدة "تقوم بمساعي محمومة" لتوظيف الأمم المتحدة في موضوع التجربة النووية لبيونغ يانغ ، والتي قالت إنها تأتي في إطار "إجراءات مشروعة للدفاع عن النفس".

وأضاف المتحدث الذي لم يُذكر اسمه "العالم سيشهد كيف ستروض جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العصابات الأميركية باتخاذ سلسلة من إجراءات أشد مما تصوروه في أي وقت مضى".