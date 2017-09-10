الإعلان

وزعت الولايات المتحدة مساء الاحد على بقية اعضاء مجلس الامن الدولي مشروع قرار معدلا لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، كما افاد دبلوماسيون.ويتوقع ان يكون هذا النص نهائيا وان يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر الاثنين بطلب من الولايات المتحدة.وتنص الصيغة المعدلة على فرض حظر "تدريجي" على امدادات النفط المصدرة الى كوريا الشمالية، وتخفف ايضا من الاجراءات التي كانت تتضمنها الصيغة السابقة بشأن حظر صادرات بيونغ يانغ من النسيج وحجب تحويلات العمال الكوريين الشماليين في العالم وتفتيش السفن المتجهة الى كوريا الشمالية.كذلك فقد ازيل من مشروع القرار بند تجميد اموال الزعيم كيم جونغ-اون.