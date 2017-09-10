ارتفاع محصلة زلزال المكسيك الى 90 قتيلا

ارتفعت محصلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليل الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8,2 درجات الى 90 قتيلا على الاقل، كما اعلنت السلطات المكسيكية الاحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية في بيان "نعلن ان محصلة القتلى ارتفعت الى 90 قتيلا، هم 71 في اواكساكا و15 في شياباس و4 في تاباسكو".

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وفي ولاية اواكساكا حيث سقط العدد الاكبر من القتلى في هذا الاعصار المدمر تم انتشال 25 جثة الاحد في نفس اليوم الذي بدأت فيه البلاد بدفن قتلاها.

ووقع أقوى زلزال يضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادىء على بعد حوالى مئة كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس، وعلى عمق 69,7 كلم، بحسب المركز الأميركي للجيولوجيا.