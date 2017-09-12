فرنسا: الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستعقدان محادثات

أعلن وزير خارجية فرنسا ان الحكومة والمعارضة في فنزويلا ستعقدان جولة محادثات في جمهورية الدومنيكان اليوم وحذر كراكاس من أنها قد تواجه عقوبات الاتحاد الأوروبي إذا تقاعست عن المشاركة في المفاوضات.

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وشهدت فنزويلا أشهرا من المظاهرات ضد الرئيس اليساري نيكولاس مادورو الذي يتهمه خصومه بالدكتاتورية وبإدخال البلد الغني بالنفط في أسوأ أزمة اقتصادية.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن دعمه الكامل للمحادثات.

ودأب مادورو على الدعوة للحوار مع المعارضة لكن خصومه يرون الحوار آلية تعطيل تلمع صورة الحكومة دون تحقيق نتائج ملموسة.