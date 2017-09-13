أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 03:37
Back

يونكر يؤكد انتعاش اوروبا من جديد

يونكر يؤكد في خطاب عن حال الاتحاد انتعاش اوروبا من جديد Lebanon, news ,lbci ,أخبار أوروبا,يونكر,يونكر يؤكد في خطاب عن حال الاتحاد انتعاش اوروبا من جديد
episodes
يونكر يؤكد انتعاش اوروبا من جديد

اكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد الاوروبي، الاقرب الى برنامج عمل، ان أوروبا "انتعشت من جديد" بفضل تحقيق تحسن اقتصادي وتلاحم أفضل بين قادتها.

 

  وقال يونكر امام النواب الاوروبيين في ستراسبورغ ان "أوروبا انتعشت مجددا واصبح لدينا نافذة على فرصة لكنها لن تبقى مفتوحة الى الابد"، داعيا الى "بذل اقصى الجهود للاستفادة من هذه الديناميكية".

الإعلان
 
 

الى ذلك، دعا يونكر في خطابه عن حال الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي الاربعاء تركيا الى الافراج عن الصحافيين المسجونين لديها و"الكف عن إهانة" القادة الاوروبيين.

إقرأ أيضاً