يونكر يؤكد انتعاش اوروبا من جديد

اكد رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في خطابه السنوي عن حال الاتحاد الاوروبي، الاقرب الى برنامج عمل، ان أوروبا "انتعشت من جديد" بفضل تحقيق تحسن اقتصادي وتلاحم أفضل بين قادتها.

وقال يونكر امام النواب الاوروبيين في ستراسبورغ ان "أوروبا انتعشت مجددا واصبح لدينا نافذة على فرصة لكنها لن تبقى مفتوحة الى الابد"، داعيا الى "بذل اقصى الجهود للاستفادة من هذه الديناميكية".