قتيل وجرحى في اطلاق نار بمدرسة في واشنطن

اطلاق نار في مدرسة قرب مدينة سبوكين في ولاية واشنطن

Lebanon, news ,lbci ,أخبار واشنطن,اطلاق نار,اطلاق نار في مدرسة قرب مدينة سبوكين في ولاية واشنطن

LBCI News Lebanon

قتل شخص وأصيب عدد آخر عندما أطلق شخص الرصاص في مدرسة قرب مدينة سبوكين في ولاية واشنطن الأميركية.



وذكرت صحيفة "ذا سبوكسمان ريفيو" أن شخصا يشتبه بأنه مطلق النار نقل إلى مركز احتجاز عقب إطلاق النار في مدرسة "فريمان" العليا في ضاحية روكفورد.