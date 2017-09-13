أخبار دولية
13 أيلول 2017 - 17:18
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قتيل وجرحى في اطلاق نار بمدرسة في واشنطن

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قتيل وجرحى في اطلاق نار بمدرسة في واشنطن
قتل شخص وأصيب عدد آخر عندما أطلق شخص الرصاص في مدرسة قرب مدينة سبوكين في ولاية واشنطن الأميركية.
 
وذكرت صحيفة "ذا سبوكسمان ريفيو" أن شخصا يشتبه بأنه مطلق النار نقل إلى مركز احتجاز عقب إطلاق النار في مدرسة "فريمان" العليا في ضاحية روكفورد.
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