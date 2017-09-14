أخبار دولية
14 أيلول 2017 - 00:32
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حاولا استخدام أضواء عيد الميلاد لصنع قنبلة

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حاولا استخدام أضواء عيد الميلاد لصنع قنبلة
أبلغت ممثلة للادعاء محكمة كندية بأن شابا وشابة من مونتريال حاولا استخدام أضواء عيد الميلاد وورق سنفرة لصنع قنبلة بدائية. جاء ذلك في بداية محاكمة الطالبين الجامعيين السابقين بتهم الإرهاب يوم الأربعاء.
 
واشارت ممثلة الادعاء لاين ديكاري في محكمة كيبيك العليا في مونتريال الى إنه تم العثور على المواد وعلى وصفة لصنع القنابل مكتوبة بخط اليد ومنقولة عن مجلة دعائية نشرها متشددو تنظيم القاعدة بعدما فتشت الشرطة الكندية شقة استأجرها كل من المهدي جمالي (20 عاما) وصابرين جرماني (21 عاما) في 2015.
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ولم يتضح كيف كان الاثنان يخططان لاستخدام الأضواء لصنع قنبلة.
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