البيت الابيض يطالب بطرد مذيعة تلفزيونية

هجوم استهدف ترامب

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LBCI News Lebanon

ندد البيت الابيض بتغريدة لمذيعة تلفزيونية على تويتر وصفت فيها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأنه "عنصري من انصار المؤمنين بتفوق البيض"، مع اعتبار هذا التعليق بأنه "هجوم يستوجب الطرد".



وجاء كلام المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز ردا على سلسلة تغريدات للمذيعة التلفزيونية في شبكة "إي أس بي أن" الرياضية جيميل هيل هاجمت فيها الرئيس الاميركي.

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ووصفت هيل في سلسلة من التغريدات هذا الأسبوع الرئيس ترامب بأنه "الأكثر هجومية وجهلا في حياتي"، ثم كتبت أنه "عنصري من انصار تفوق البيض" أحاط نفسه باشخاص من نفس النوعية.